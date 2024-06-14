İnci Holding ihracatın şampiyonlar liginde

AĞIRLIKLI olarak otomotiv tedarik sanayi alanında hizmet veren İnci Holding, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2023' araştırmasında bu yıl da üç şirketiyle birden Türkiye'nin ihracat şampiyonları ligine adını yazdırdı. Türkiye'nin binek ve hafif ticari araç sac ve alüminyum jant üretim lideri Maxion İnci 118. sırada yer alma başarısını gösterdi. Akü sektörünün öncüsü İnci GS Yuasa büyük bir sıçrama yaparak, 251. sıradan 218. sıraya yükseldi ve sektörünün ihracat lideri konumuna ulaştı. Ağır ve ticari araç sac jant üreticisi sektör lideri Maxion Jantaş ise, bu yıl listede 9 basamak birden yükseldi ve 250. sırada yer aldı.