İzmir’de konut satışı azaldı

ÜLKEMİZ genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588'e indi. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari olarak listelendi. Mayıs ayında İzmir'de konut satışında yüzde 1,2 azalma yaşandığı görüldü. Kentte 5 bin 940 satış yapıldı. İzmir'de ikinci el konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 4 bin 346 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında en fazla konut satışı ise 674 konut ile Buca'da gerçekleşti.