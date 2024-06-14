Yapay zeka teknolojisi şimdi de akıllı saatlerde

Samsung Electronics, bu yılın başlarında ilk olarak Galaxy S24 Serisi'yle birlikte tanıttığı Galaxy AI'ı daha fazla cihaza taşıma sözünü de vererek mobil cihazlarda yapay zeka dönemini başlatmıştı. Bu yaklaşım doğrultusunda Samsung Electronics, Galaxy AI'ı Galaxy Watch'a getirmeye hazırlanıyor. Yeni geliştirmeler sayesinde akıllı saatin özellikleri yapay zekanın gücüyle ileri taşınacak.

BU SADECE BAŞLANGIÇ

Cihazda yer alan ve LLM olarak da bilinen büyük dil modeliyle geniş kapsamlı Samsung Health uygulaması birleşerek, Samsung Electronics'in bugüne kadar sunduğu en kişiselleştirilmiş deneyimini sunacak. Samsung Electronics Mobil Deneyim İş Birimi Başkan Yardımcısı ve Galaxy Ekosistem Ürün Planlama Ekibi Başkanı Junho Park, şunları söyledi: "Galaxy AI'ın gücünü ekosistemimize yaymaya devam ederek, daha fazla kişiselleştirme ve akıllı özelliklerle tamamen yeni olanakların kapısını aralamak istiyoruz. Galaxy AI'ı Galaxy Watch'a getirerek, aslında bu sürecin yalnızca başlangıcını vermiş olduk. Çok yakında Galaxy portföyümüz genelinde daha fazla entegrasyon sunmak için şimdiden sabırsızlanıyoruz."

ENERJİ PUANI ÖZELLİĞİ GELDİ

Samsung, kullanıcıların genel zindelik durumlarıyla ilgili örüntülere ilişkin daha iyi bir kavrayış elde etmesine yardımcı olarak, anlamlı ve yönlendirici iç görüler üzerinden gelişmiş bir fitlik ve zindelik deneyimi sunma misyonuyla yola çıkıyor. Gelinen aşamada, Galaxy AI ile Samsung Health'in bir araya gelmesiyle ortaya çıkan yeni özellikleri, zindelikle ilgili daha kapsamlı iç görüler sağlayarak kullanıcıları motive edecek ve böylece günlük fitlik koşullarını iyileştirmelerine yardımcı olacak. Enerji Puanı özelliğinin sunduğu uyku, aktivite ve kalp ritmi gibi kişisel ölçümlerinin birleşik analizi üzerinden, kullanıcı o günkü fitlik durumunu daha iyi anlayabilecek. Bunun yanında, cihaza eklenen LLM entegrasyonuyla, kullanıcıya aldığı puanı daha iyi açıklayan kişiselleştirilmiş iç görü mesajları gönderilecek. Wellness Guide ise sağladığı, hedefe uygun iç görüler, motivasyonel ipuçları ve yönlendirmeler üzerinden kişisel hedeflere ulaşılmasına yardımcı olacak. Yeni özellikler, One UI 6 Watch ile yılın ilerleyen zamanlarında sunulacak olan Galaxy Watch Serisi'nde kullanılabilir olacak. Haziran ayından itibaren ise sınırlı sayıdaki Galaxy Watch kullanıcısı, One UI 6 Watch Beta'ya önceden erişme olanağı bulacak.

DETAYLI BİLGİ VE İLETİLER SUNACAK

YENİ geliştirilen algoritmalar ve gelişmiş izleme araçları, AI ile birleştirildiğinde daha bütünsel, kişiselleştirilmiş ve uygulanabilir içgörüler sağlayacak. Kişisel zindelik iyi bir gece uykusuna bağlı olduğundan, Samsung uyku AI algoritmasını daha derinlemesine yeni uyku iç görüleri sağlamak üzere geliştirdi. Uyku Puanı için yeni geliştirilen uyku göstergeleri uyku kalitesine ilişkin daha detaylı ve doğru bir analiz sunuyor. Bu sayede kullanıcının uyku düzenini daha iyi anlayarak daha iyi alışkanlıklar geliştirmesine yardımcı oluyor. Bu yeni metrikler arasında, mevcut uyku süresi, uyku döngüsü ve uyanık kalınan süre gibi metriklerin yanında uyku sırasında hareket ve yatakta geçirilen süre gibi daha detaylı ek metrikler yer alıyor.