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Haberler Ekonomi THY'den gecikme açıklaması

THY'den gecikme açıklaması

Son dakika haberleri...Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bayram tatili süresince ilave talebi karşılamak için ek seferler düzenlendiğini, ancak Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunluklarının gecikmelere neden olabildiğini bildirdi.

AA
THY’den gecikme açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yahya Üstün, yolcularının memnuniyetini daima odak noktası alan bayrak taşıyıcı hava yolunun, bayram tatili boyunca ilave talebi karşılamak adına ek seferler düzenlediğini belirtti.

Üstün, şunları kaydetti:

''Uçuşlarımızın zamanında kalkışına yönelik sergilediğimiz tüm gayrete rağmen mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir. Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak da yolcularımıza vakitlice ulaşmaktadırlar. Bu oldukça yoğun bayram trafiğinde yolcularımızın uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretimizle kendilerine iyi uçuşlar diliyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz."

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