Avusturyalı emekliler yeniden Marmaris’te

Dünyadaki en güçlü 3'üncü yaş turizmi etkinliği olarak bilinen 'Senioren Reisen İlkbahar Gezileri', her yıl nisan-mayıs dönemlerinde, 5 haftalık periyodlar halinde ve charter uçuşlarla gerçekleştiriliyor. Her bir dönem yaklaşık 6 bin kişiden oluşuyor. Haftalık tatilin temelini günlük turlar ve geziler oluşturuyor. Bütün katılımcıların birlikte seyahat ettiği etkinliklere katılım yüzde 100 gerçekleşiyor. 1994 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Avusturyalı emekliler, 2002 yılında da Aydın'ın Kuşadası ilçesini ziyaret etti. Senioren Reisen yönetimi, 2025-2026 destinasyonları arasına Marmaris'i dahil etti. İtalya ve Portekiz'in de aday olduğu süreçte Marmaris, doğası, kültürel zenginliği, konaklama alternatifleri ve 1994'ten gelen memnuniyet ve güvenle yönetimden tam destek alarak seçildi.

TURİZMCİLER MEMNUN

Organizasyonun Marmaris'te gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Güney Ege Turistik ve işletmeciler Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, bu organizasyonun yüksek sezon harici olmasının, kültürel ve doğal güzellikleri içermesinin ve 300 bin Avusturyalı emekliye hitap edecek olmasının altını çizdi. Bu hamleyle Avusturya pazarında yeni bir ivme yakalayacaklarını umut ettiğini dile getiren Deliveli, "30 yıl önce ağırladığımız Avusturyalı emeklilerin yine Marmaris'i tercih etmeleri, Marmaris'in hala özünü koruduğunun ve tercih edilen bir destinasyon olduğunun göstergesi" diye konuştu.

BAKANLIK DESTEK VERİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da organizasyona büyük destek verdiğini anlatan Recep Yavuz, Tanıtma Genel Müdür Yardımcıları Onur Gözet ve Nilgün Kılıçaslan'ı konuya dair bilgilendirdiklerini söyledi. Bakanlığın organizasyonu büyük memnuniyetle karşıladığını belirten Onur Gözet, bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Dalaman Havalimanı Operasyon ve Gelirler Direktörü Orçun Songur, organizasyonun Marmaris'e renk katacağını, havalimanı ayağını en mükemmel şekilde yaparak misafirlerin sorunsuz şekilde Marmaris'e ulaşımını sağlayacaklarını belirtti.