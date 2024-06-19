Ege’de bayram bereketi

Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 gün olması vatandaşların tatil bölgelerine olan talebini artırdı. Özellikle Ege Bölgesi'nde turizm beldelerinde yoğunluk hat safhalara ulaştı. Havaların ısınmasıyla birlikte soluğu yazlık yerlerde alan vatandaşlar, Ege'nin tatil merkezlerinden Çeşme, Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi ilçelerde hem araç hem de yaya trafiğinin yükselmesine sebep oldu. Özellikle Çeşme ve Alaçatı çarşılarında akşamları oluşan aşırı kalabalık, zaman zaman yaya akışını durma noktasına getirdi.

MUĞLA'DA ARTAN YOĞUNLUK

Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece kaydedildiği kentte yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Bodrum ilçesinde tatilciler Torba, Gündoğan, Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü ve Ortakent-Yahşi gibi bölgenin ünlü sahillerde tatillerini geçirdi. Bodrum Körfezi ve koylarda yat yoğunluğu devam etti. "Sakin Kent" unvanlı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde turistler denize girip güneşlendi.

HUZUR KORUMA EKİPLERİ

Bayram yoğunluğu nedeniyle takviye ekiplerin de geldiği Çeşme'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü, 45 farklı bölgede yaya devriye, 35 yunus ekibi, 10 trafik ekibi, 10 resmi ekip olmak üzere toplam 500 personel ile Çeşme'de huzur ve güvenin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için görev yapıyor. İlçe Jandarma Komutanlığı da, bayram tedbirleri kapsamında, sorumluluk bölgelerinde huzurun ve asayişin korunması için 27 Jandarma Timi, 1 Jandarma Asayiş Komando Timi, 1 KOM Timi, 1 KOM Köpek Timi, 1 Olay Yeri İnceleme Timi ve 6 Trafik Jandarma Timi olmak üzere 147 personel ile görev yapıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki İlçe girişlerinde, trafik ve asayiş ekiplerince kontroller gerçekleştiriyorlar.