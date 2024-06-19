Türkler Yunanlılara bayram ettirdi

Bayram komşuya da yaradı, vizeyi kapan Yunanistan'a koştu. Türk tatilcilere, Yunanistan'daki fiyatlar daha cazip geldi. Ege'deki turizm merkezlerinde fiyatlar dudak uçuklatırken, Euro'nun 35 TL olmasına rağmen Yunan adaları uygun fiyatlarıyla Türk tatilcilere daha cazip geldi. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Türk tatilciler Yunan adalarına akın etti. Tatilin ilk gününden itibaren sınır kapısında ve limanlara yoğunluk oluştu. Marmaris'ten Yunan adalarına olan seferler tıklım tıklım doldu. Türk tatilciler, Rodos, Simi, Sisam, Kos, Meis ve diğer adalara akın etti.

KAPIDAN 8 BİN KİŞİ GEÇTİ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na feribotla geçişlerde Kurban Bayramı arifesinde başlayan tatilci yoğunluğu devam ediyor. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, turizm acentelerinin yoğunluk nedeniyle ilave seferlerle hizmet verdiği geçişler için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Kapıda vize uygulamasıyla birlikte sınırdan geçenlerin sayısı arife gününden bu yana 8 bin kişiyi buluyor.