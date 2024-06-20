Ev kadınlarına erken emeklilik

Meclis'e gelecek düzenlemelerin içinde sosyal hayatı yakından ilgilendiren birçok başlık bulunuyor. Bunlardan birisi de ev kadınlarının erken emekliliği. Bu kapsamda ev kadınlarının sosyal güvenceye sahip olmaları ve emekliliklerinin desteklenmesi hedefleniyor. Düzenleme kapsamında isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında, en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş iken, bu düzenleme ile devlet 2 bin 133 lira 60 kuruş destek verecek.

PRİM GÜNLERİNİN EŞİTLİĞİ

Ev kadınları ayda 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek. Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi konusu da gündemde. Kadınların emekliliğine ilişkin düzenlemelerin yanı sıra, Bağ- Kur'lu küçük esnafların uzun süredir beklediği prim günlerinin eşitlenmesi konusu da önemli bir gündem maddesi. Geçtiğimiz yıldan bu yana merakla beklenen bu düzenleme, küçük esnafların prim günlerini SSK'lı çalışanların prim günleriyle eşitlemeyi amaçlıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 1 milyon küçük esnafın emeklilik için gereken 9 bin prim günü, SSK'lı çalışanlarla aynı olacak şekilde 7 bin 200 güne indirilecek. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafın prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek.