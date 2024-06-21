Altının kilogram fiyatı 2.4 milyon liraya yükseldi

BORSA İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 475 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 447 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 477 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,9 artışla 2 milyon 475 bin lira oldu. Cuma günü, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 599 milyon 456 bin 31,54 lira, işlem miktarı ise 655,39 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 601 milyon 176 bin 160,35 lira düzeyinde gerçekleşti. En fazla işlem yapan kurum ise Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler oldu.