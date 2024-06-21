Gıda denetimleri Kurban Bayramı’nda da hız kesmedi

arım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nı da kapsayan 1 Haziran'dan bugüne kadar gıda iş yerlerine yönelik 56 bin 38 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, "Denetimler sonucunda 608 kişi/iş yerine toplamda 39 milyon 629 bin 334 lira idari para cezası uygulandı, 3 işletme için ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" ifadesini kullandı. Bakan Yumaklı, yazılı açıklamasında, tarladan çatala kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmanın gayreti içinde çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi. Kurban Bayramı ile birlikte ekiplerin denetimlerini artırdığını vurgulayan Yumaklı, denetimlerde şeker ve şekerli mamuller, pastacılık ürünleri, unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerine yönelik hassasiyet gösterildiğini bildirdi.