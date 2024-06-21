İkinci el araç sektöründe satışlar bıçak gibi kesildi

İZMİR Oto Galericileri Odası Başkanı Zafer Dursun, vatandaşın galerilere satmak için her gün onlarca araba getirdiğini ancak satış olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda yaz tatiline girerken canlanan piyasada belirgin bir durgunluk yaşandığını belirten Dursun, "Kurban Bayramı tatili ve yaz sezonu olmasına rağmen oto galerilerde satışlar bıçak gibi kesildi. Geçmişteki bayramlar yaklaştığında herkes bayrama arabayla gitmek ister, gelir ikinci el de olsa bir araba alırdı. İnsanlar ya borcunu harcını kapatmak ya da bankaya faize yatırıp gelir elde etmek için arabasını satışa çıkarıyor ama satamıyor. Piyasanın yakın bir zamanda düzelmesini umut ediyoruz" dedi.