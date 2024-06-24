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Haberler Ekonomi Saklıkent Kanyonu'na ziyaretçi akını

Saklıkent Kanyonu'na ziyaretçi akını

Yaklaşık 200 metrelik köprüyle Saklıkent Kanyonu’nun girişine ulaşan ziyaretçilerin sayısı bayramda 45 bin 535 oldu.

HABER MERKEZİ
Saklıkent Kanyonu’na ziyaretçi akını
MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde 45 bin 535 ziyaretçiyi konuk etti. Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, yaptığı açıklamada, Saklıkent Kanyonu'nun, bayram tatili süresince en çok tercih edilen gezi rotalarından olduğunu belirtti. Akdenizli, şunları kaydetti: "Saklıkent Kanyonu'nun doğal güzellikleri ve etkileyici manzarası ülkemizde olduğu kadar yurt dışından gelen turistler arasında da çok popüler. Saklıkent'in, bölgemizin turizm potansiyeline katkı sağlamasından memnuniyet duyuyoruz."
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