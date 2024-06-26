  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Asgari ücrete ara zam mı geliyor?

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Asgari ücrete ara zam mı geliyor?

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette herhangi bir artış olmayacağını açıkladı. Işıkhan, emekliye refah payının da gündemde olmadığını belirtti.

HABER MERKEZİ
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Asgari ücrete ara zam mı geliyor?

Son dakika haberleri... Asgari ücrete zam beklentilerine Bakan Işıkhan noktayı koydu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette herhangi bir artış olmayacağını açıkladı.

Aralık ayında asgari ücretin bir yıllık olarak belirlendiğini ifade eden Işıkhan, "Göstergeler olumlu geliyor. Aralık ayında yeni asgari ücreti belirlemek üzere birlikte olacağız." dedi.

EMEKLİYE REFAH PAYI

Işıkhan, "Amacımız geçici refahı sağlamak değil, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldık. Bunun neticelerini yılın sonuna doğru enflasyonun düşüşüyle göreceğiz" şeklinde konuştu.

Işıkhan, emekliye refah payının da gündemde olmadığını açıkladı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA