Kordon’daki çimlerde sokak hayvanı sorunu yaşanıyor

İZMİR'İN simgesi olan Kordon artık insanlar açısından eskisi kadar tercih edilmezken, çimlerin yeni sakinleri sokak köpekleri oldu. Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, çimlerin artık açık hava hayvan barınağı haline döndüğünü, bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Şanlı, "İnsanlardan çok hayvanlar tercih ediyor çimleri. İnsanlar çimlerde spor yapamaz oldular. Koşu yapanlar oluyor, köpekler de koşu yapanları kendisinden kaçıyor zannediyor ve koşu yapanları kovalıyor. Açık hava hayvan barınağı gibi oldu çimler" ifadelerini kullandı.