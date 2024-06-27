Gazeteciler, Togg T10X’i ‘Yılın Otomobili’ seçti

OTOMOTİV Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 9'uncu kez gerçekleştirilen 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışmasında Togg T10X yılın otomobili olarak seçildi. Düzenlenen yarışma sonucunda OGD üyelerinin oylarıyla Togg T10X, 2630 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasında birinci oldu. Togg Kurumsal İletişim ve Marka Lideri Çağ Günaçar yaptığı konuşmada, "Bu oldukça saygın ve prestijli bir ödül. Aynı zamanda Togg olarak bugün 6. yaşımızı kutluyoruz. Böylesine özel bir günde Türkiye'de Yılın Otomobili ve Yılın İnovasyonu ödüllerini de almak bizim için çok anlamlı bir yaş günü hediyesi oldu" dedi. Togg'un ardından Renault Austral 2550 puan alırken, Toyota C-HR Hybrid 2340 puan aldı.