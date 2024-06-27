Kuşadası turizmine 12 ay canlılık getirecek yatırım

TÜRKİYE'NİN önde gelen otel zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts'ün ülkemizin eşsiz turizm cennetlerindeki yeni durağı Elite World Kuşadası açıldı. Otelin açılışı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Elite World Hotels & Resorts CEO'su Orkun Petekçi, İcra Kurulu Başkanı Vedat Elik, Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Elik ve Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Kuşadası protokolü ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

GASTRONOMİYE KATKI

KUŞADASI'NIN tam kalbinde konumlanan Elite World Kuşadası, hem tatil hem iş amaçlı konaklamalar için misafirlerine 12 ay boyunca hizmet verecek. Tamamı marina manzaralı 136 odadan oluşan otel, iki lüks restoranı ve kafesi, Fit Life SPA & Health Center'ı ve toplantı odalarıyla bölge turizmine canlılık kazandıracak. İnşaat sektöründe faaliyet göstevren İlkin Turizm'in yatırımcı olduğu otelde, Elite World Hotels & Resorts ise, işletmenin yönetimini gerçekleştirecek. Elite World Kuşadası, marina manzaralı konumu, özgün hizmetlerinin yanı sıra zincirin gastronomi alanındaki markalarıyla da Kuşadası turizmine canlılık kazandıracak.