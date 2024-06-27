Lezita, Türkiye İSO 500 listesinde 12 sıra yükseldi

İZMİR firması Lezita, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), sanayi sektörünün devler ligini belirlediği 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda 90'ıncı sıradan 78'inci sıraya yükseldi. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Lezita'nın İSO 500'deki istikrarlı yükselişinin gurur verici olduğunu söyledi. Ergül, "Uluslararası gıda markası olma vizyonumuzla yatırım yapıyor, var olan yatırımlarımızı ileriye taşıyoruz. Üretimimizin yüzde 18'ini yaklaşık 70 ülkeye ihraç ediyoruz. Uluslararası gıda güvenliği standartlarındaki üretimimizle halkımızın iyi gıdaya ulaşımının güvencesiyiz. Lezita olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz olarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve büyümeye devam edeceğiz" dedi.