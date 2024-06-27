Memur- Sen ve Hak-İş’ten vergi sistemi önerisi

Memur-Sen Konfederasyonu, hazırlanan 'Adil, Makul ve Sürdürülebilir Vergi Sistemi' adlı raporu düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Basın toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, vergide adaletin bir sosyal adalet meselesi olduğuna dikkati çekerek, "Vergide adalet olmadan toplumsal barış ve adalet olmayacağı açıktır" dedi.

Mevcut vergi sisteminin ağırlık merkezinin gelire göre vergilendirme yerine toplumun tümünün vergilendirilmesi yönünde olduğunu dile getiren Tonbul, "Vergi sistemimizin ağırlık merkezini oluşturan dolaylı vergiler eliyle, başta sabit gelirliler olmak üzere geliri olsun ya da olmasın toplumun bütünü vergilendirilmektedir" dedi.

'ADİL OLMUYOR'

Tonbul, "Neoliberal politikaların sonucu olarak ilaçtan suya, ekmekten bebe mamasına en temel ihtiyaçlar için bile gelir durumuna bakılmaksızın vergilendirme yapılması insani/adil olmadığı gibi, gelir durumuna bakılmaksızın vergilendirme uygulaması zenginle fakirin aynı vergiyi vermesine neden olması bakımından da adil değildir" diye konuştu.

ÖTV-KDV DEĞİŞMELİ

Hazırladıkları raporda öne çıkan önerilerden bahseden Tonbul, "Vergi gelirinde doğrudan vergilerin payı artırılmalı, dolaylı vergilerin payı azaltılmalıdır. Doğrudan vergilerin azalmasına ve dolaylı vergilerin artmasına neden olan kurumlar vergisindeki istisna, af ve benzeri uygulamalar sonlandırılmalıdır.

Zorunlu tüketim ve ihtiyaç ürünleri ÖTV/KDV dışına çıkarılmalıdır.

KDV ve ÖTV günün ekonomik koşullarına göre güncellenmeli ve oranlar düşürülmelidir.

Başta kamu görevlileri olmak üzere ücretlilerden alınan gelir vergisi dilimleri yüzde 5, 10, 15 şeklinde revize edilmelidir. Ücretlerden kesilen damga vergisi kaldırılmalıdır" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, "Özellikle emeklilerin, mutlaka bir toplu sözleşme masasında olacak şekilde, yeni bir düzenlemeye ihtiyacı var. Emekliler masada olmalı, emeklilerin müzakere gücü olmalı" dedi.

Asgari ücretle çalışanların milli gelirden aldığı payın giderek azaldığını dile getiren Arslan, kaynakların adil şekilde dağılması gerektiğini ifade etti. Açıklanan raporda, "Dünyada ve Türkiye'de Gelir Eşitsizliği", "Refahın Adil Paylaşımında Etkin Sosyal Politikalar" başlıkları yer aldı.

Gelir dağılımındaki bozulmaların ekonomik etkilerinin de yakıcı olabildiği aktarılan raporda, iktisadi riskler barındırdığı belirtildi.