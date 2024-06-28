Kripto varlıklarda yeni dönem başladı

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün kabul edilen Sermaye Piyasası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan yasa önemli değişiklikleri içeriyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınması gerekecek.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İzin almadan bu faaliyeti yürütenlere 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası, 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için de SPK'ya yetki verildi. Bilgi sistemleri ve teknolojik altyapılar konularında ise TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterler uygulanacak. Şu anda hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapmak zorunda olacak. Bu platformlar eğer lisans almak istemiyorsa müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan 3 ay içinde tasfiye kararı alacak. Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 3 ay içerisinde sonlandıracak. Her yıl platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde biri SPK, yüzde biri de blokzincir ve ilgili bilişim teknolojilerinin geliştirilmesinde kullanılmak üzere TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar ödenip gelir olarak kaydedilecek.

PLATFORMLARA YETKİ VERİLECEK

Yasa ile belirlenen koşulları taşıyan platformlar yetkilendirilecek, bankaların da saklama lisansı alması gerekecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mali denetimi ve bilgi sistemleri bağımsız denetimi, SPK tarafından ilan edilen listede yer alan bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak. Piyasa bozucu eylemlere 246 bin lira ile 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle müşterilerin nakit ve kripto varlıklarına, müşterilerin borçları için ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mal varlığına haciz konulamayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önce yaptığı açıklamalara göre halen borsada 8,6 milyon ve sermaye piyasalarında işlem yapan 12 milyon kişi bulunuyor. Dört büyük kripto platformundaki kişi sayısı ise 18,2 milyon. Yapılan bazı araştırmalara göre kripto para kaba işlem hacmi açısından Türkiye 170 milyar doları aşan hacmiyle ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık'ın ardından dünyada 4'üncü sırada yer alıyor. Öte yandan, söz konusu yasa, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkması için istenen 40 kriterden sonuncusunun da yerine getirilmesi anlamına geliyor.