TMSF’den İzmir’de iki taşınmaz için satış kararı

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bir firmanın amme alacaklarına karşılık İzmir'in Balçova ve Çeşme ilçelerindeki taşınmazları satış listesine çıkardı. İki taşınmazdan toplam 70 milyon 60 bin TL gelir elde edileceği planlanıyor. İzmir'de planlama süreci devam eden Balçova'nın İnciraltı bölgesindeki taşınmazın, 3 bin metrekarelik alan planlarda 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onama sınırları içinde kaldığı, 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda Ticaret- Turizm-Konut Alanı, 30 m'lik Taşıt yolu - Otopark Alanı ve Park Alanı olarak geçtiği belirtildi. Satışa çıkarılan bir diğer taşınmaz ise Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde yer alıyor. Denize 35 metre uzaklıktaki taşınmazda da konut yer alırken, TMSF komisyonu bu alan için ise 36 milyon 620 bin TL bedel biçti. Yayımlanan metinde şirkete ait taşınmazların açık arttırma usulü ile satılacağı belirtilirken, ilk satış günü 9 Temmuz olarak belirtildi. Satışın ilk gün gerçekleşememesi halinde ikinci ihale günü ise 16 Temmuz olacak. İhale İstanbul'da yer alan TMSF binasında gerçekleştirilecek.