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Haberler Ekonomi İş dünyasıyla vergi paketi buluşması

İş dünyasıyla vergi paketi buluşması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasına ilişkin düzenlemeler içermesi nedeniyle 1 Temmuz Pazartesi günü reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, vergide adaleti ve etkinliği sağlamayı amaçlayan yeni vergi taslağı çalışmasını paylaşacak.

HABER MERKEZİ
İş dünyasıyla vergi paketi buluşması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Gücü'nün (FATF) Genel Kurul toplantısına katılmak için bulunduğu Singapur'da temaslarda bulundu. Şimşek, yaptığı açıklamada, "Kurumsal yatırımcılar ve reel sektör temsilcilerine istikrar ve reform programımızın olumlu sonuçlarını sunduk. Devlet Başkanı kıymetli dostum Sayın Tharman Shanmugaratnam, Başbakan ve Maliye Bakanı Sayın Lawrence Wong ile dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve start-up'ların desteklenmesi alanları başta olmak üzere potansiyel iş birliği alanlarımızda verimli görüşmeler yaptık" ifadelerini kullandı.

TASLAĞI PAYLAŞACAK

Öte yandan Şimşek, iş dünyasına ilişkin düzenlemeler içermesi nedeniyle yarın reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, vergide adaleti ve etkinliği sağlamayı amaçlayan yeni vergi taslağı çalışmasını paylaşacak. Toplantıya, TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON,

TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katılacak.

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