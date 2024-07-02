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Haberler Ekonomi Yaban mersini bahçesinden dünyaya açılan girişimci

Yaban mersini bahçesinden dünyaya açılan girişimci

CÜNEYT HASÇELİK
Yaban mersini bahçesinden dünyaya açılan girişimci
MANİSA'NIN Alaşehir ilçesindeki kadın girişimci dünyaca ünlü Sultaniye Üzüme alternatif ürün olarak yetiştirmeye başladığı yaban mersini ile dünyaya açıldı. 30 bin saksıda topraksız tarım yapan ve geçtiğimiz yıl ilk ürününü alan kadın girişimci Pınar Ünsal Atıcı bu yıl hasadına başladığı yaban mersinlerini Singapur, Malezya, Hong Kong, Tayland, Mauritius, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda gibi ülkelere göndermeye başladı. Geçtiğimiz yıl ilk hasadını yaptığı yaban mersininden 55 ton ürün elde eden Pınar Ünsal Atıcı, hedefinin bu yıl bu rakamı aşmak olduğunu belirtti
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