Memur ve emeklinin maaş zammı bugün netleşiyor

Haziran ayı enflasyon oranı bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Böylece yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek. Memur göstergelerine göre belirlenen çok sayıda kalemde yapılacak artış da netlik kazanacak. Memur maaşlarının temmuz ayında artmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da artacak. Şehit dul yetim aylıkları da bu kapsamda güncellenecek. Çalışanlar için en önemli güvencelerden biri olan kıdem tazminatı da memur zammından etkilenen kalemlerin başında geliyor.

TAVAN TUTARDA ETKİLİ

Kıdem tazminatı, kişinin her yıl için çalıştığı süredeki 30 günlük brüt ücreti tutarında veriliyor. Tavan tutarın belirlenmesinde de memur zammı etkili olacak. Memur ve memur emeklisi zamları belirlenirken göz önünde bulundurulan Toplu Sözleşme ve Haziran ayı enflasyon verisi öncesinde 5 ayda yüzde 22,72'lik zam kesinleşmişti. Emekli memur içinse enflasyon farkı ve yüzde toplu sözleşme ile ortaya çıkan oran yüzde 17,4 olmuştu. Öte yandan emekli memur maaş zammı için de şimdilik kesinleşen zam yüzde 14.4 olmuştu.

GÜNCEL TABLO

Bu oranlara göre şu anda oluşacak memur ve memur emeklisi zam tablosu şu şekilde oluşuyor:

- 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,42

- 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,42,

- 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,06,

- 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

- 6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19,97

- Memur emeklisi: 14.740 TL - 17.683 TL

- Bağ-Kur (Esnaf): 10.178 TL - 12.765 TL

- Bağ-Kur (Tarım): 8.089 TL - 10.145 TL

- SSK (2000 öncesi): 11.367 TL - 14.256 TL