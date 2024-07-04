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İncirde rekolte kaybı bekleniyor

KAZIM YÖRÜKCE
İncirde rekolte kaybı bekleniyor
AYDIN'IN en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan incirde bu yıl rekolte kaybı bekleniyor. Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, yüksek sıcaklıklar nedeniyle oluşan zararlıların incirde dökülmelere neden olduğunu söyledi. Başkan Özdamar, "Kuraklık nedeniyle incirde geçtiğimiz yıllarda dökülmeler oldu, aflatoksin dediğimiz bir mantar da üründe oluştu. Bu yıl siyah sinek rekolteyi mutlaka etkileyecek. Şu anda Bursa siyahı cinsinde rekolte kaybımız yüzde 40 civarında, Sarı lop cinsinde rekolte kaybının biraz daha az olmasını bekliyoruz" dedi.
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