Çinli otomotiv firmasından Türkiye’ye yatırım hamlesi

TÜRKİYE'YE yatırım yapan Çinli otomotiv firmalarına Gümrük Vergisi muafiyeti getirilmesi üzerine Çinli firmalardan art arda yatırım planlarına yönelik açıklamalar geliyor. Çinli otomobil üreticisi BYD'nin önceki gün Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmasının ardından, bir başka Çinli üretici olan Skywell'den Türkiye'ye yönelik ziyaret gerçekleşti. Çin'in teknoloji firmalarından Skywell'in üreticisi Skyworth yetkilileri, Türkiye distribütörleri Ulu Motor ile mevcut stratejik ve teknolojik ortaklıklarını global platformlarda büyütmek üzere Ankara'da bir araya geldi.