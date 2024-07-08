Egeli ihracatçıların ‘Urumçi’ çıkarması

8. Çin-Avrasya Expo Fuarı, Çin Ticaret Bakanlığı, Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti tarafından ortaklaşa olarak 26-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de organize edildi. Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye'yi temsilen etkinliğe 81 metrekare bir alanda 4 firma ile birlikte katılım sağladı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, "8. Çin-Avrasya Expo genel nitelikli bir fuar olarak pek çok farklı sektörü bünyesinde barındırıyor. Bilişim teknolojileri, kimya, tekstil, lojistik, gıda gibi farklı alanlarda fuar genelinde toplam 610 milyar yuan (83,9 milyar dolar) değerinde 360 iş birliği anlaşması imzalandı" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye'yi temsilen etkinliğe 4 firma ile birlikte katılım sağladı.