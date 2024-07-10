Gediz’in bereketli topraklarında ilk üzüm hasadı gerçekleşti

Manisa Valisi Enver Ünlü, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Vali Ünlü, üzümün başkentinde Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün çok önemli üzüm çalışmalarına imza attığını kaydetti, Spil Karası üzüm çeşidini hasat etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Vali Ünlü, Manisa'dan yaş ve kuru üzümden yıllık ortalama 600 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti. Vali Ünlü, "Bağcılık araştırma enstitümüzün, deneme bahçesinde enstitümüzün geliştirdiği ve isim babası olduğu erkenci Spil Karası çeşidinin hasadını gerçekleştirdik.

Bundan sonra Eylül kadar diğer çeşitlerle beraber yüzde 92'sini yaş ve kuru ve olarak yaklaşık yıllık ülkemize 600 milyon dolar ve üzerinde ihracat geliri getirmektedir. Tabii bu sene sıcaklar erken bastırdı. Bundan dolayı bir takım sıkıntılar yaşadık. Dolu zararı hasıl oldu ama tarım müdürlüğümüzün destekleriyle çiftçilerimize yakın ilgiyle birlikte oradan kaynaklanan zararı, hasarı en aza indirmeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki yıl onların üzerine de koruyucu fileler temin etmek suretiyle kooperatiflerimiz aracılığıyla, ajanslarımız aracılığıyla, bu doludan kaynaklanan zarar güneş yanığı ve benzeri olumsuzlukları inşallah önleyebileceğiz. Tarım bakanımızla bu konuyu görüştük. Bu konuda her türlü desteği çiftçilerimize vereceklerini, her zaman olduğu gibi bugün de, yarın da Türk çiftçisinin, üretenin, çalışanın, alnı terleyen Türk çiftçisinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ettiler" dedi.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Bugün yine rengarenk üzüm çeşitleriyle Manisa'da hasada başladık. Bağcılık bizim ülkemizde özellikle gen kaynağı. Temmuz ayından başlamak üzere aralık ayına kadar artık değişik bölgelerde, değişik yörelerde, değişik çeşitlerle 6 aylık bir sezonun ilk açılışını bugünden itibaren vermiş oluyoruz. Bugün kestiğimiz çeşit üzüm çeşidi daha önce kurumumuz tarafından melezimizle yöntemiyle elde edilmiş, tescillenmiş ve ülkemizin üreticilerimize katma değer olarak sunulmuş bir çeşit. Şu anda hala yayın ve adaptasyon çalışmaları devam eden çeşit. Biz kurum olarak yaklaşık 15-20 bin yirmi bin adet yıllık fidan üretimiyle üreticilerimize bu çeşitli sağlıyoruz. Bu yıl geçen yılki ihracat gelirimiz özellikle stoktan gelen ürünlerle beraber çok sıkıntılı bir süreç yaşanmayacak. Geçen yıl yaklaşık 250 - 260 bin ton ihracatı bu sezon yine yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Bildiğimiz gibi 500 milyon dolar civarında bir kuru üzüm ihracat gelirimiz var" diye konuştu.