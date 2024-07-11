Emekli maaşına zam toplantısı

AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye zam düzenlemesi için bir araya gelecek. Bugün yapılması beklenen toplantıda en düşük emekli maaşlarına zam için 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 TL'lik üç alternatif üzerinde durulacak.

'ETKİ ANALİZİ'

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçe imkanları göz önünde bulundurularak üç alternatifin öne çıktığı öğrenildi. Maaşı 10 bin TL olan emeklilerimizin maaşının 12 bin TL'ye yükseltilmesi durumunda bundan yine 3 milyon 800 bin emekli yararlanacağı hesaplanıyor. En düşük maaşın 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi halinde ise 4,5 milyona yakın emekli bu iyileştirmeden yararlanıyor olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Her 100 TL'lik artışın getirdiği bütçe karşılığı bir yük var. Etki analizini yapıyoruz" diye konuştu. Güler, tüm emeklilere seyyanen zammın ise zor olduğunu söyledi.

YASAL DÜZENLEME

Emekliye iyileştirme yapılması için yasal bir düzenleme gerektiğini söyleyen Güler, "Eğer karar çıkarsa maddeleri var, koyarız. Vergi kanun teklifi var. Yeter ki bir karar verelim" diye konuştu. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ- Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.