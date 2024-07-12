Şirinyer Pazarı 14 Temmuz’da kurulacak

İzmir'de Buca Metrosu çalışmaları nedeniyle eski Şirinyer Sahası'na taşınan Şirinyer Pazar Yeri, 14 Temmuz Pazar günü itibarıyla yeniden kuruluyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kura çekimine hassasiyetle katılan pazar esnafına teşekkür etti. Bucalıların yıllardır beklediği Buca Metrosu çalışmaları sebebiyle hemen yanında bulunan 13 bin metrekarelik alana taşınan Şirinyer Pazar Yeri, önceki gün çekilen kuraların ardından 14 Temmuz'dan itibaren yeniden Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü kurulacak.