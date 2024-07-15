FETÖ’nün mali izi yurt dışında da sürülüyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY'nin finansal yapısına yönelik yürütülen soruşturma ve incelemelere 17-25 Aralık 2013 sonrası süreçte savcılıklar ve kolluk birimleriyle koordineli başlandı. 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar olan süreçte mali soruşturmalar olgunlaştırılırken FETÖ/PDY'nin finansal sektördeki ve diğer önde gelen bağlantılı şirketlerinde kayyum görevlendirildi. Bu kapsamda, örgütün finans sektöründeki en önemli enstrümanı olan Asya Katılım Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise FETÖ/ PDY'nin finansal yapısına yönelik çalışmalar büyük ivme kazandı ve örgüt, yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerle kısa sürede yurt içindeki ekonomik varlıklarını kaybetti.

Bu süreçte, örgütle bağlantılı eğitim ve sivil toplum kuruluşları kapatılırken bağlantılı- iltisaklı-irtibatlı şirketlere de ilgili kanun hükümleri doğrultusunda TMSF tarafından kayyum tayin edildi. Bu süreçte 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Devralındığındaki toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira seviyesinde olan 784 şirket, TMSF'nin yönetimine geçti.

2023'TE 7 BİN 842 KİŞİ

MASAK, bu kapsamda toplam 203 kişi hakkında yabancı ülkelerdeki malvarlıklarının dondurulması talebi ilgili ülkelere iletildi. FETÖ/ PDY kapsamında dondurulan mal varlığı değerleri 3 milyar 505 milyon 877 bin 288 lira, 2 milyon 93 bin 636 dolar, 263 bin 487 euro, 106,77 gram altın oldu. Bu kapsamda, 739 gayrimenkul, 66 araç ile 1 yat ve 125 ticari sicil kaydı da yer aldı. Öte yandan MASAK, 2023 sonuna kadar FETÖ/PDY kapsamında 80 bin 51 analiz dosyasını tamamlarken, bu dosyalar kapsamında toplam 318 bin 99 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporlarını adli makamlara sundu.

FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar kapsamında MASAK tarafından sadece 2023'te 7 bin 842 gerçek ve tüzel kişi hakkında istihbari nitelikte bilgi paylaşımında bulunuldu. MASAK, kara paranın aklanması ve terörün finansmanı suçları kapsamında tüm ülkelerde muadili olan diğer mali istihbarat birimleriyle de işbirliği halinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, 2023 sonuna kadar FETÖ/PDY kapsamında 471 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı/bilgi talebi yapıldı.