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Haberler Ekonomi Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5 oldu

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5 oldu

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında yıllık bazda yüzde 2,5 seviyesinde belirlendi.

AA
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) haziran ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5'e indi. TÜFE, haziranda aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu.

Piyasa beklentileri, haziranda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5, aylık enflasyonun yüzde 0,2 olması yönündeydi. Böylece açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon da haziranda yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 0,4 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise mayısta yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,6 oldu. AB'de TÜFE haziranda aylık bazda ise yüzde 0,2 olarak tespit edildi.

AB uyumlu verilere göre haziranda enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,4 ile Belçika, yüzde 5,3 ile Romanya, yüzde 3,6 ile Macaristan ve İspanya, 3,5 ile Hırvatistan ve 3,4 ile Hollanda oldu.

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