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Haberler Ekonomi Bakan Kurum açıkladı: TOKİ'de yüzde 50 daha az ödeme kolaylığı!

Bakan Kurum açıkladı: TOKİ'de yüzde 50 daha az ödeme kolaylığı!

Bakan Kurum, TOKİ aylık taksitlerinde artış oranı olarak TÜFE oranının referans alındığını açıkladı. Bakan Kurum, "Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk" dedi.

HABER MERKEZİ
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ’de yüzde 50 daha az ödeme kolaylığı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kurum, "TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk." dedi.

"TOKİ AYLIK TAKSİTLERİNDE TÜFE ORANINI REFERANS ALDIK"

Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var. Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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