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Haberler Ekonomi Teknoloji krizi bilançosu: 8,5 milyon cihaz etkilendi

Teknoloji krizi bilançosu: 8,5 milyon cihaz etkilendi

HABER MERKEZİ
Teknoloji krizi bilançosu: 8,5 milyon cihaz etkilendi
MİCROSOFT'TAN yapılan açıklamada, bağımsız bir siber güvenlik şirketi olan CrowdStrike'ın 18 Temmuz'da küresel olarak bilgi teknolojileri sistemlerini etkilemeye başlayan bir yazılım güncellemesi yayınladığı anımsatıldı. Açıklamada, yazılım güncellemelerinin ara sıra sıkıntılara neden olsa da CrowdStrike gibi önemli olayların nadir olduğuna dikkat çekilerek, "Şu anda CrowdStrike güncellemesinin 8,5 milyon Windows cihazını, yani tüm Windows makinelerinin yüzde birinden azını etkilediğini tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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