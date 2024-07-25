Minibüs sahipleri şoför bulmakta zorlanıyor

İZMİR'DE yaz başından minibüslerde yolcu sayısının iyice düştüğü, yaptığı cironun yüzde 20'sini yevmiye olarak alan şoförlerin günlük kazancının bu nedenle azaldığı öne sürüldü. Şoförlerin, daha kazançlı olduğu için tanker veya TIR şoförlüğüne geçiş yaptığı belirtildi. İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici ise, şoförlerin ayrılması nedeniyle minibüs sahiplerinin mecburiyetten sefere çıkmaya başladığını bildirdi. Kayışdikici, "Bugün minibüslerin yolcu sayısı azaldıysa, bunun sebebi sıcaklardır. Hal böyle olunca, şoför arkadaşlar günde 400 lira civarında yevmiye alır oldu. Onlara da hak veriyorum ama biz minibüs sahipleri, şoför olmayınca direksiyona geçtik" diye konuştu.