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Haberler Ekonomi “Türkiye’nin büyüme iştahı çok kuvvetli”

Türkiye’nin büyüme iştahı çok kuvvetli”

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner, bankanın Türkiye’deki toplam yatırımlarının 20 milyar avroyu aştığını açıkladı. Deneyimli yönetici, Türkiye’de özel sektörün oldukça canlı ve büyüme iştahı olduğunu dile getirdi

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin büyüme iştahı çok kuvvetli

Türkiye'de 7 yıldır EBRD Yönetici Direktörlüğü görevini sürdüren ve 1 Ağustos'tan itibaren Ukrayna Direktörlüğü görevine başlayacak olan Arvid Tuerkner, ülkemizdeki tecrübelerini ve bankanın yatırımlarını anlattı. EBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırımlarının 20 milyar avroyu aştığını bildiren Tuerkner, "Bu, Bankamız ile ülkedeki ortaklarımız arasındaki ortaklığın gücünü ve zor zamanlarda bile Türkiye ekonomisinin potansiyeline olan uzun vadeli bağlılığımızı ve inancımızı yansıtıyor" dedi.

BERD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner

İLERLEME DÜRTÜSÜ

Tuerkner, Türkiye'de özel sektörün oldukça canlı olduğunu ve büyüme, yenilikçilik ve kalkınma için güçlü bir iştahı bulunduğunu dile getirdi. Bu dinamizmin, girişimcilik ruhunda ve çeşitli sektörlerde görülen sürekli ilerleme dürtüsünde kendini gösterdiğini söyleyen Tuerkner, ekonomik ortamın önemli zorluklar içerdiğini kabul etmek gerektiğini belirtti.

YATIRIMCIYA GÜVEN

Yatırım ortamı ve düzenlemelerde öngörülebilirliğin kritik olduğunu aktaran Tuerkner, "Türkiye'deki deneyimlerimden çıkardığım en önemli derslerden biri, Türk özel sektörünün bu zorluklara uyum sağlama konusundaki olağanüstü kapasitesi" dedi. Tuerkner, Türkiye'deki 7 yılında özel sektörün ekonomik zorluklardan doğal afetlere kadar her türlü krize verdiği tepkiyi deneyimleme ayrıcalığına sahip olduğunu anlattı. Bu dönemde küresel ve yerel zorluklarla ekonomik kırılganlıkların arttığını ve yapısal reformlara ihtiyacın daha kritik hale geldiğini belirten Tuerkner, "Ancak geçtiğimiz yıl boyunca, ekonomide ortodoks bir politikaya dönüş yönünde pek çok olumlu adıma ve Türkiye'nin potansiyeline yönelik yatırımcı güveninde güçlü iyileşme işaretlerine tanık olduk. Derecelendirme kuruluşları da bunu kabul etti" dedi.

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