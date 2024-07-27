Hibrit otomobillere ÖTV indirimi

Uzun zamandır şarj edilebilir hibrit araçlara gelmesi beklenen Özel Tüketim Vergisi indirimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli menzili 70 km ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek.

MOTOR HACMİ BELİRLEYİCİ

Yapılan düzenlemeye göre; Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan araçlar yüzde 30, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL'yi aşan araçlar yüzde 60, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 1800 cm3'ü geçmeyenlerden ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan araçlara yüzde 70 ÖTV uygulanacak. Yapılan yeni düzenleme dün itibariyle geçerli oldu. Şartları sağlayan otomobil distribütörlerinin fiyatları güncellemesi ve yeni fiyatlarla satışlara başlaması bekleniyor. Piyasada satışta olan tüm Plug-in Hybrid araçların bu şartları karşılamadığı unutulmamalı. Manisa'da yeni bir fabrika kuracak olan Çinli BYD markasının Seal U DM-i modelinde yüzde 30 ÖTV uygulanırken, Alman devi BMW X1 xDrive30e ve Fransız DS-9 OPERA E-TENSE 250 modellerinde ise yüzde 60 ÖTV dilimine tabi olacak. Bu araçların eski ÖTV oranları yüzde 80'di. BYD Seal U DM-i'nin liste fiyatı belli olmadığı için hesaplama yapılamasa da en çok indirimi BYD'nin alacağı kesinleşmiş durumda. Türkiye'ye dev yatırımı duyuran BYD'nin ilan sitelerinde sıfır kilometre olanlarının 2 milyon 150 bin liradan satışa çıkıyor. Yeni fiyatının 1 milyon 320 bin lira civarlarında gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre BMW X1 xDrive30e'nin fiyatının 4 milyon 87 bin liradan 3 milyon 632 bin 887 liraya gerilemesi bekleniyor. DS 9 OPERA E-TENSE 250'nin 4 milyon 478 bin 100 lira olan fiyatının yeni düzenlemeyle 3 milyon 980 bin 532 liraya düşmesi bekleniyor. Kendini kendini şarj eden hibrit otomobiller ve şarj edilebilir hibrit olup 70 km'nin altında menzil sunan otomobillerin ÖTV oranında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu araçlar önceki hibrit otomobil düzenlemesine tabii tutulacak ve yüzde 45 ila yüzde 220 oranında ÖTV alınacak.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT OTOMOBİL NEDİR?

Şarj edilebilir hibrit otomobillerde elektrikli motor ve içten yanmalı motor olmak üzere iki farklı motor bulunuyor. Bu otomobillerin bataryaları, ev prizi veya elektrikli şarj istasyonlarında şarj ediliyor. Elektrikli motor ile 70-100 km gibi kısa mesafelerde elektrikli motor ile sürüş imkanı sunuyor. Böylelikle şehir içinde tasarruflu sürüş sağlarken ve uzun yolda şarj derdi olmadan kesintisiz sürüş imkanını bir arada sunuluyor.