İzmir Türkiye’nin dış borcunu tek başına ödeyebilir”

EGE İş kadınları Derneği'nin (EGİ- KAD) Temmuz ayı üye toplantısı Best Western Konak Oteli'nde yapıldı. EGİKAD üyelerinin yaz dönemi olmasına rağmen büyük ilgi gösterdiği yemekli toplantıda Ege Finans Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Coşkun Küçüközmen de iş kadınlarına dünya ekonomisinin işleyişi ve son gelişmeler ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. İzmir'in büyük bir potansiyel barındırdığını vurgulayan Küçüközmen, "Sadece İzmir potansiyelini tam anlamıyla kullandığında Türkiye'nin dış borcunu ödeyebilecek vaziyette. Bu kentin tarihini, coğrafyasını, limanını, turizm potansiyelini iyi değerlendiremiyoruz. İzmir'i maalesef çok hor kullanıyoruz, İzmir ülkenin göz bebeğidir, kuruluşun ve kurtuluşun şehridir" diye konuştu.