Ödenmeyen borçlara icra geliyor

Bir süredir belediyelerin SGK prim borcu konusu gündemde. Geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en çok borcu olan belediyeyi açıklamış ve Ankara ilk sırada yer almıştı. Toplam 1307 belediyenin 95 milyar TL olan borcunun nasıl ödeneceğiyle ilgili detaylar da belli oldu. Süreç ise şu şekilde işleyecek: Ay içerisinde çalışan personelin (sigortalıların) SGK'ya bildirimleri takip eden ayın 26'sına kadar yapılıyor. Belediyeler bu ödemeyi yapmazsa ilk 3 ay yüzde 3 oranında gecikme cezası, ardından gecikme faizi uygulanıyor. Yine ödeme yapılmazsa yapılandırma imkanı sunuluyor ve taksitlendirme imkanı getiriliyor. Bu müzakere sürecinde belediyeler gayrimenkul teklif edebiliyor.

GELİRLERDEN KESİNTİ

Diğer tahsilat yöntemi ise genel bütçe vergi gelirlerinden kesinti yapılması. Bu uygulama yalnızca belediyelerin kendi borçları için yapılabiliyor. Belediye şirketlerinin borçları için bu işlem mümkün olmuyor. Bütün bu ödeme süreçleri, yöntem ve çağrılara rağmen hala daha borç ödenmezse, belediye icraya veriliyor.