Türkiye’de kurye sayısı 1 milyona ulaşacak

Ticaret Bakanlığı'nın "Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü" raporuna göre, 2023'te 1,85 trilyon liraya ulaşan e-ticaret sektöründeki işlem sayısı da yüzde 22,25 artarak 5,87 milyar adet olarak gerçekleşti. Bu oranın yıl sonunda 6,67 milyar adede çıkması beklenirken Türkiye'nin uluslararası arenada başarısını ortaya koyduğu kuryeciliğin de önü açıldı. Teslimatların hacmi, hızı ve ücreti parametrelerine göre Avrupa çapında ilk onda konumlanan ülkemizdeki kuryecilik pazarının yeni oyuncuları ise talep artışıyla birlikte bu büyümeyi desteklerken bayrağı eline aldı. Sektörün yalnızca ihtiyaçlarını gidermek değil, gelişmesini sağlamak amacıyla da yola koyulan kadın girişimci Yaprak Güçlü ise kurduğu dağıtım hizmetleri şirketi YKG Kurye aracılığıyla lojistik endüstrisine sunduğu insan kaynakları (İK) çözümleriyle yeni bir döneme kapı aralıyor.

'ÇÖZÜM YELPAZESİ YARATTIM'

3 bin kurye ile Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren YKG Kurye Kurucusu Yaprak Güçlü, sektörünün dinamiklerini değerlendirirken iş süreçleri hakkında da şu açıklamada bulundu: "Son yıllarda e-ticaretin hızla büyümesi ve kentleşmenin artması, kuryecilik faaliyetlerini önemli hale getirdi. Ben de sektördeki 13 yıla dayanan deneyimimden hareketle paketlerin gecikmesine bağlı olarak operasyonel süreçleri iyileştirmek adına çıktığım yolda sektörün farklı ihtiyaçlarını tespit ederek geniş bir çözüm yelpazesi yarattım. Lojistik serüvenime İK danışmanlık hizmetleri de vererek devam ediyorum."

YÜKSEK AYLIK KAZANÇLAR

YKG Kurye Kurucusu Yaprak Güçlü, "Kurumsal kargo hizmetlerinden sanal market teslimatlarına kadar geniş bir lojistik ağına sahibiz. Siparişler zamanında ve eksiksiz olarak teslim etmeye başlarken operasyonel süreçlerimizi güvenilir hale getirdik" dedi. Kuryeliğin bugünün ve geleceğin mesleklerinden biri olduğunu söyleyen YKG Kurye Kurucusu Yaprak Güçlü, "Türkiye'de kuryecilik sektöründe çalışan kişi sayısının 2028 yılına kadar 1 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Çünkü kuryeler, günümüzde bile ortalama 80 ila 100 bin civarında aylık kazanç elde ediyor" dedi.