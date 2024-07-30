Ülkeye Çinli yatırımcı atağı

Türkiye'yle Çin arasında yapılan dev anlaşmanın ardından ülkeyle görüşmeler arttı ve daha fazla yatırımcı çekebilmek için çalışmalar hız kazandı. Geçen ay AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın öncülüğünde parti heyeti Çin'e çıkarma yapmış, ikili ilişkilerden ticaret ve yatırımlara, küresel ve bölgesel gelişmelerden Türk vatandaşlarının vize sorunlarına kadar birçok konuyu ele almıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmişti ve ortak projelein yapılması kararı alınmıştı.

Çin Gayri Safi Milli Hasılasından ARGE'ye Avrupa Birliği'nin ayırdığı paydan daha büyük bir meblağ ayırıyor. Türkiye bu paydan faydalanmak için "kazan kazan" stratejisini geliştirecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Çin ile özellikle yenilenebilir enerji, enerji depolanması ve elektronik araçlara öncelik verileceği öğrenildi. Ticaret hacmini geliştirme ve dengeleme alanında turizm ve tarıma ağırlık verilecek. Türkiye'nin BRICS'e üyeliği için Çin destek verecek ve Türkiye önümüzdeki süreç içerisinde bu konuyu değerlendirecek. Çin'in tek Çin politikasının desteklenmesini ve güvenlik problemini anlayışla karşılanması talebine karşılık, Türkiye'nin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, din ve soydaş hassasiyeti, bölge ekonomisinin canlandırılması için Urumçi'ye direkt uçuş gibi taleplerine hassasiyet gösterilecek. İki ülke arasındaki 48 milyar dolar ticaret hacmi dengeli pozisyona oturtulacak.