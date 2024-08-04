Ehliyet sınavına yeni düzenlemeler getirildi

SÜRÜCÜ kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili değişen yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. 2024 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte kurs kayıtlarından sınav sürelerine kadar birçok konuda değişiklik yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikte direksiyon eğitimi ders sınavları, milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği ve mevzuata göre onay alınmış 2 farklı güzergahta yapılacak. Geri parkta daha önce bir hamle ile içeri giriş ve aracı park etmek, iki hamleyle düzeltme varken, yapılan değişiklik ile bir hamle daha uzatılıyor yani bir hamle daha fazladan yapma şansı tanınacak. Sınav güzergahlarında müsait bir yerde U dönüşü noktası belirlenecek ve adaylar oradan U dönüşü sağlayacak.