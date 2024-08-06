İzmir iş dünyası Gürel’i uğurladı

GÜREL ailesine ait olan Kütaş, Sunel Tütün gibi dev şirketlerde başkanlık ve yöneticilik yapan İlhan Feyzi Gürel, 3 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce evinde dengesini kaybederek düştüğü öğrenilen Gürel'in, bir ara toparlanmasının ardından yine rahatsızlandığı ve 3 gündür hastanede entübe edildiği kaydedildi. İlhan Gürel, Gürel A.Ş. tarafından İzmir Çankaya'da inşa edilen kentin ilk rezidansı olma özelliğine sahip Gürel Tower Recidance'ın kurulmasında da önemli rol oynamıştı. Sevenlerini ve iş dünyasını derinden üzen İlhan Feyzi Gürel'in cenazesinin dün Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonra Işıkkent Aile Kabristanı'na defnedildi.