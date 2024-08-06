  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi

İzmir iş dünyası Gürel’i uğurladı

METİN BURMALI
İzmir iş dünyası Gürel’i uğurladı
GÜREL ailesine ait olan Kütaş, Sunel Tütün gibi dev şirketlerde başkanlık ve yöneticilik yapan İlhan Feyzi Gürel, 3 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce evinde dengesini kaybederek düştüğü öğrenilen Gürel'in, bir ara toparlanmasının ardından yine rahatsızlandığı ve 3 gündür hastanede entübe edildiği kaydedildi. İlhan Gürel, Gürel A.Ş. tarafından İzmir Çankaya'da inşa edilen kentin ilk rezidansı olma özelliğine sahip Gürel Tower Recidance'ın kurulmasında da önemli rol oynamıştı. Sevenlerini ve iş dünyasını derinden üzen İlhan Feyzi Gürel'in cenazesinin dün Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonra Işıkkent Aile Kabristanı'na defnedildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA