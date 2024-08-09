Esnafa ücretsiz barkod ve pos cihazı verilecek

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), NarPOS ve Payby- Me iş birliğiyle esnafa yönelik ücretsiz barkod sistemi ve yazılım desteği sunan 'hepsi bir arada' yeni nesil bir çözüm hayata geçiriliyor. NarPOS cihazı ile esnaf ödeme alma, stok ve sipariş yönetimi süreçlerini tek bir uygulama üzerinden kolayca yönetebilecek. Esnafın teknolojik yatırım maliyetlerini en aza indirerek işletme sermayelerini korumalarını sağlayan NarPOS cihazını esnaflar ücretsiz temin edebilecek. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ürünleri satan pos firması ile nakit kredide aynı şekilde istifade etme olanağı bulacak. Yeni nesil esnafta oluşturulması gereken bir kesim. Bu esnafın korunması Ürünlecek. leri ile ilgili bir proje" dedi.