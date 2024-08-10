‘Stok’ bahanesine dur diyebilirsiniz

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, afiş ve internette yer alan reklamlarda satışa sunulan ürünle ilgili stok sınırı varsa buna ilişkin bilgi verilmesinin zorunlu olduğunu, aksi halde tüketicilerin Reklam Kurulu'na şikayet etme hakkı bulunduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerin artması üzerine, bu işlemleri yapan firmalara, kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı konusunda uyarıda bulunurken, Reklam Kurulu ise mevzuata uymayan firmalara durdurma ve para cezası uygulandığını duyurdu. Duyuruda, ürün fiyatının geçerlilik süresi veya stok sınırı hakkında bilgi verilmediği için tüketicilerin yanıltıldığına karar verildiği ve bu eylemde bulunan firmalara idari yaptırım uygulandığı bilgilerine yer verildi.