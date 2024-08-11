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Haberler Ekonomi

Memurlara sevindiren haber

Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK) kamu çalışanlarını çok sevindirecek bir yıllık izin kararı çıktı. KDK, “izinler bir yıl içinde en fazla üçe bölünür”şeklindeki genelgenin iptal edilmesi gerektiğini belirterek, izinlerin bölünmesine ilişkin sınırlama getirilemeyeceğine karar verdi.

HABER MERKEZİ
Memurlara sevindiren haber

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte milyonlarca kamu çalışanı yıllık izinlerini kullanmak için belli başlı programlar yapmaya başladı. Biriktirdikleri izinleri kullanmak isteyen memurlara sevindiren haber Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) geldi.

'BÖLEBİLECEKLER'

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) "izin en fazla üç parçaya bölünebilir" kararı, KDK tarafından doğru bir uygulama olarak değerlendirilmedi. Bu kararla birlikte, kamu çalışanları, idareyle uzlaşarak yıllık izinlerini istedikleri kadar bölerek kullanabilecekler. KGM'de çalışan bir personelin yıllık iznini kısa bölümlere ayırarak tatil yapmak istemesi, ancak genel müdürlüğün izinlerin sadece "üç parçaya bölünebileceğini" belirtmesi üzerine konu KDK'ya taşındı. KDK Başkanı Şeref Malkoç, yaz dönemi nedeniyle başvuruyu hızla incelemeye aldı. KDK uzmanları, KGM ile temasa geçerek konuyla ilgili açıklama talep etti.

30 GÜN SÜRE VERİLDİ

Müdürlük kararında ısrarcı olurken, KDK, izinlerin bölünmesi konusunda kamu çalışanlarının lehine bir tavır sergiledi KDK, çalışanların anayasal ve yasal haklarına vurgu yaparak, izinlerin bölünmesine ilişkin sınırlama getirilmemesi gerektiğini belirtti. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, yürürlükteki genelgenin mevzuata uygun olarak düzeltilmesi için 30 gün süre verildi. Bu kararla, kamu çalışanları, kurum yönetimiyle anlaşarak yıllık izinlerini istedikleri kadar bölebilecekler.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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