Yaz döneminin gelmesiyle birlikte milyonlarca kamu çalışanı yıllık izinlerini kullanmak için belli başlı programlar yapmaya başladı. Biriktirdikleri izinleri kullanmak isteyen memurlara sevindiren haber Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) geldi.

'BÖLEBİLECEKLER'

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) "izin en fazla üç parçaya bölünebilir" kararı, KDK tarafından doğru bir uygulama olarak değerlendirilmedi. Bu kararla birlikte, kamu çalışanları, idareyle uzlaşarak yıllık izinlerini istedikleri kadar bölerek kullanabilecekler. KGM'de çalışan bir personelin yıllık iznini kısa bölümlere ayırarak tatil yapmak istemesi, ancak genel müdürlüğün izinlerin sadece "üç parçaya bölünebileceğini" belirtmesi üzerine konu KDK'ya taşındı. KDK Başkanı Şeref Malkoç, yaz dönemi nedeniyle başvuruyu hızla incelemeye aldı. KDK uzmanları, KGM ile temasa geçerek konuyla ilgili açıklama talep etti.

30 GÜN SÜRE VERİLDİ

Müdürlük kararında ısrarcı olurken, KDK, izinlerin bölünmesi konusunda kamu çalışanlarının lehine bir tavır sergiledi KDK, çalışanların anayasal ve yasal haklarına vurgu yaparak, izinlerin bölünmesine ilişkin sınırlama getirilmemesi gerektiğini belirtti. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, yürürlükteki genelgenin mevzuata uygun olarak düzeltilmesi için 30 gün süre verildi. Bu kararla, kamu çalışanları, kurum yönetimiyle anlaşarak yıllık izinlerini istedikleri kadar bölebilecekler.