BES’te yeni rekor yolda

TÜRKİYE'DE 21'inci yaşına basmasına sayılı günler kalan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2024 yılında da hızla büyümeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Sistemi'ni (SGK) tamamlayıcı bir misyona sahip olan gönüllü BES'te toplam fon büyüklüğü (devlet katkısı dahil) yaklaşık 1 trilyon TL'ye ulaştı.

KOŞULLARDAN ETKİLENMEDİ

BES, 2024'te de doludizgin büyümeye devam ediyor. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) yayımladığı son istatistiklere göre, 31 Temmuz 2024 itibarıyla sistemde toplam katılımcı sayısı 9 milyon 197 bin 227 kişiye ulaştı. Katılımcıların toplam fon büyüklüğü ise devlet katkısı hariç, 862,8 milyar TL'ye devlet katkısı dahil 984,6 milyar TL'ye yükseldi. 2023 yılının 7 aylık döneminde sisteme net 458 bin 255 kişi katılırken, bu yılın aynı döneminde ise (31.12.2023- 31.7.2024) BES'te katılımcı sayısındaki net artış 521 bin 182 kişi olarak gerçekleşti. BES'te 2024 yılındaki hızlı büyümenin yılın 2'nci yarısında sürmesi bekleniyor. Yüzde 30 devlet katkısı nedeni ile diğer yatırım araçlarına göre daha avantajlı olması, emeklilik fonlarının yüksek getirisi ve 18 yaş altı BES, kısmen ödeme, alacağın devri vb. reformlarla cazibesi daha da artan BES'te yılın sonunda katılımcı sayısındaki net artışın, 2013 yılı seviyesinin altında kalsa bile 2014 yılı seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Sistemde katılımcıların toplam fon büyüklüğünün ise 1.3 trilyon TL seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.