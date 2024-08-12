İzmir’in boyozu Bursa’dan geliyor

İzmir boyozunu Bursa'da üretip İzmir'e yollayan Şevket isimli firmanın yetkilisi Eyüp Korucuoğlu 20'ye yakın boyoz çeşidi olduğunu aktardı. Şoklama yöntemiyle dondurdukları unlu mamulleri yurtiçi pazarının yanı sıra Almanya, Norveç, İsveç, Fransa, Belçika, Avusturya, Dubai, Suudi Arabistan, Filistin ve ABD'nin aralarında olduğu ülkelere ihracat yapan Şevket, Türkiye'de ise İzmir'in tescilli ürünü boyozun en önemli tedarikçilerinden biri konumunda yer alıyor.

AYDA 2.5 MİLYONLUK ÜRETİM

Şirket yetkilisi Eyüp Korucuoğlu, "1958'den el arabasıyla başladığımız börekçilik mesleğini, şimdilerde ise 5 bin metrekare bir tesiste üretim gerçekleştiriyoruz. Biz, İzmir boyozunun Türkiye'deki en büyük üreticisiyiz. Günlük 100 bin, aylık ise 2,5 milyon adet boyoz üretimimiz var. Tereciye tere satmak gibi olacak ama biz İzmir'e yoğun miktarda boyoz ve çeşitlerini satıyoruz. Boyoz İzmir'in coğrafi işaretli ürünüdür. Yaklaşık 10 yıldan beridir boyoz üretiyoruz. İzmir'deki distribütör fabrikamız vasıtasıyla İzmir, Aydın, Muğla gibi Ege Bölgesine yoğun miktarda satış yapıyoruz" dedi.

2025 HEDEFİ BİN 500 ÜRÜN

Bursa'dan 3 kıtada 20'ye yakın ülkeye aktif ihracat yaptıklarını belirten Koruncuoğlu, "Yıllık yaklaşık 600-650 ton unlu mamul gönderiyoruz. Biz en başta börekçiyiz, börke çeşitlerimizde çatal börek, gül börek, kalem börek, kol börek ve saray börek gibi börek çeşitlerimiz var. Aynı zamanda Bursa'nın simidini günlük 70 bin, aylık ise 2 milyon adet üretiyoruz. 2023'te yıllık 600-650 ton arası satış yapmıştık. Bu seneki hedefimiz bin ton, 2025'teki hedefimiz iste bin 500 ton ürünü yurt dışına ihraç etmektir" diye konuştu.