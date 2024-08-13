Defne yaprağı toplayanlara milyonluk ceza

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde Milli Park sınırları içerisinde toplanması yasak olan defne yaprağı toplayan şahıslar jandarmaya yakalandı. Üç şahsa Çevre Kanunu gereği 1 milyon 161 bin 423 lira ceza uygulandı. Kuşadası'nda Doğa Koruma ve Milliparklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim yapıldı. Denetim sırasında H.A.K, O.K. ve A.C. isimli şahısların toplanması yasak olan defne yaprağını topladıkları tespit edildi. Şahısların her birine 387 bin 141 lira olmak üzere toplam 1 milyon 161 bin 423 lira idari para cezası uygulandı.