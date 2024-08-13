Halıda yerinde üretim ve bölgesel istihdam çağrısı

TÜRKİYE'NİN el halısı üretiminde dünya çapında önemli konuma sahip olduğuna belirten İzmir Halıcılar ve Yer Döşemeciler Derneği (HALIMDER) Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Abdullah Naci Ölçen, sektördeki kaybolmuş olan gücünün tekrar canlandırılması ve güçlü yerin korunması için tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Ölçen, "Üretim kapasitesi ve ürün kalitesiyle dünya halı pazarının lideri Çin'i birincilik koltuğundan etmeye hazırlanan Türkiye halı sektörü, 2023 yılını yaklaşık 2,8 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kapattı. Maalesef el dokuma halı ihracatı sadece 73 milyon civarında. Her ne kadar makine halısında değer bazında yüzde 3.1'lik bir kayıp yaşansa da el halısı ihracatında yüzde 31,9'luk artış görüldü. Ata kültür mirası geleneksel mesleğimiz El Halıcılığı, büyük katma değer yaratıyor. Gereken önem verilmeli" diye konuştu.

'KÜLTÜRÜMÜZDE VAR'

TÜRKİYE'DE el halıcılığının yeniden canlandırılması gerektiğini kaydeden Başkan Ölçen, "Halıcılık Türkiye'nin kültüründe var. Türkiye'nin halı ülkesi olduğu algısı dünyada da bizi öne çıkaran unsur. Çeşme, Bodrum, Antalya gibi bölgelerde veya Kemeraltı, Kapalı Çarşı gibi turistlik merkezlerde mutlaka el halısı satan dükkanlar bulunur, buraların da özellikle yabancı turistlerin büyük ilgisini çektiğini görürsünüz. Geçmişte atölye bazında el dokuma halı üretiminin lokomotifi olan Sümer Halı ile başlayan dokuma seferberliğine yeniden geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE YAYILABİLİR"

EL halısı dokumacılığını cazip hale getirmenin yöntemlerini de anlatan Ölçen, "Bunun anahtarı dokuyucuların sigortalanıp sosyal güvence sağlanması. Böylece yerinde istihdam yaratılıp potansiyel üreticiler de iş yaşamının içine çekilmiş olur. Bu şehirlere göçü engelleyip kırsal kalkınmayı da sağlar. Pilot atölyeler oluşturulup daha sonra bu atölyeler tüm Türkiye'ye yayılabilir. 2016 yılında yapılan bir çalışmada ülkede toplam dokumacı sayısı 18 bin iken, bugün bu sayının nerede ise yarısı olduğu tahmin edilmekte. Mutlaka acil tedbirler hazırlanmalıdır" dedi.

İHRACAT RAKAMLARI ÇOK FAZLA

EL halısının yurtdışı ticaret hacminin de büyük olduğunu hatırlatan HALIMDER Başkanı Naci Ölçen sözlerini şöyle sürdürdü: "El halısı ihracatı kayıtlarda 73 milyon dolar civarında. Gerçek ihracat rakamının çok daha fazla olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü turistlik satışlar ve online satışlar kayıtlara pek yansımıyor. Dünya genelinde organik, doğal ve çevre dostu ürünler trendinin yaygınlaşmasıyla el halılarına talep daha da artacaktır. Elimizdeki hazinenin kıymetini bilelim."