Halkbank, 2.6 trilyon TL aktif büyüklüğe ulaştı

Halkbank, yılın ilk yarısında da büyüme ivmesini sürdürerek aktif büyüklüğünü 2.6 trilyon TL'ye taşıdı. 2024 yılının ilk yarısında toplam kredilerini yüzde 11 artışla 2.1 trilyon TL seviyesine taşıyan Banka, ticari kredilerde ise; 2024 yılının ilk yarısında yüzde 9 artışla 1.2 trilyon TL büyüklüğe ulaştı.

MİLLİ EKONOMİYE KATKI

KÖKLÜ deneyimi ve gelişmiş bankacılık altyapısıyla milli ekonomiye katkı sunmaya devam eden Halkbank, sektörde KOBİ kredileri alanındaki lider konumunu sürdürdü. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "2024 yılının ilk yarısında KOBİ kredilerinde yüzde 7,2 büyüyerek sektörde KOBİ kredileri pazar payındaki liderliğimizi sürdürdük. İkinci çeyrekte KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler bakiyesi içindeki payını yüzde 55'e taşıdık. Esnaf ve sanatkârın ekonomik gücünü artıran yenilikçi finansal çözümler ve kredi destekleri ile ülkemizin üretkenliğine ve ticari hayatına değer katan öncü Banka olarak, esnaf kredi kullandırım tutarımızı bu yılın ilk yarısında 61 milyar TL'ye ulaştırdık" dedi. Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı'nın, değişen koşullara hızlı refleks vererek ülkemizin krizlere karşı dayanıklılığını artırdığını belirten Osman Arslan, "Mali disipline, yapısal dönüşüme ve dezenflasyona odaklanan ekonomi politikalarının sonuçlarını almaya başladığımızı gururla söyleyebiliriz" diye konuştu.